Mulher desmaia e sofre traumatismo craniano após ser agredida pelo marido em Anápolis
Vítima está internada no Heana. Homem foi preso em flagrante
Uma mulher, de 36 anos, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser agredida pelo próprio marido na noite deste domingo (17).
O caso ocorreu no Setor Summerville, região Leste de Anápolis.
Portal 6 apurou que a equipe médica encontrou a vítima desmaiada e com lesão na região da cabeça.
Durante o atendimento, o homem, de 57 anos, se mostrou agressivo contra os socorristas, o que obrigou a solicitação de apoio da Polícia Militar (PM).
Com a chegada da corporação, a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde recebeu atendimento médico e foi constatado um quadro de traumatismo craniano.
O agressor foi detido no local e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).
