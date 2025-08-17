Mulher desmaia e sofre traumatismo craniano após ser agredida pelo marido em Anápolis

Vítima está internada no Heana. Homem foi preso em flagrante

Da Redação Da Redação -
Mulher desmaia e sofre traumatismo craniano após ser agredida pelo marido em Anápolis
Durante o atendimento, o homem, de 57 anos, se mostrou agressivo contra os socorristas, o que obrigou a solicitação de apoio da Polícia Militar. (Foto: Captura)

Uma mulher, de 36 anos, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser agredida pelo próprio marido na noite deste domingo (17).

O caso ocorreu no Setor Summerville, região Leste de Anápolis.

Portal 6 apurou que a equipe médica encontrou a vítima desmaiada e com lesão na região da cabeça.

Durante o atendimento, o homem, de 57 anos, se mostrou agressivo contra os socorristas, o que obrigou a solicitação de apoio da Polícia Militar (PM).

Com a chegada da corporação, a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde recebeu atendimento médico e foi constatado um quadro de traumatismo craniano.

O agressor foi detido no local e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias