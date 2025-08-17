Mulher desmaia e sofre traumatismo craniano após ser agredida pelo marido em Anápolis

Vítima está internada no Heana. Homem foi preso em flagrante

Da Redação - 17 de agosto de 2025

Durante o atendimento, o homem, de 57 anos, se mostrou agressivo contra os socorristas, o que obrigou a solicitação de apoio da Polícia Militar. (Foto: Captura)

Uma mulher, de 36 anos, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser agredida pelo próprio marido na noite deste domingo (17).

O caso ocorreu no Setor Summerville, região Leste de Anápolis.

Portal 6 apurou que a equipe médica encontrou a vítima desmaiada e com lesão na região da cabeça.

Durante o atendimento, o homem, de 57 anos, se mostrou agressivo contra os socorristas, o que obrigou a solicitação de apoio da Polícia Militar (PM).

Com a chegada da corporação, a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde recebeu atendimento médico e foi constatado um quadro de traumatismo craniano.

O agressor foi detido no local e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).