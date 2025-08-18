A fruta que previne o infarto e oferece proteção aos vasos do coração

Segundo especialistas, o consumo regular da fruta reduz inflamações internas, mantendo o coração saudável e prevenindo o infarto

Ruan Monyel - 18 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Plantando uma Ideia)

O jambo, fruta tropical pouco conhecida pelo grande público, vem ganhando destaque em estudos e reportagens por seu poder de prevenção de infarto e por proteger os vasos sanguíneos. Rico em compostos bioativos, esse alimento funciona como um escudo natural contra problemas cardiovasculares, além de promover diversos benefícios para o organismo.

Segundo especialistas, o consumo regular do jambo pode auxiliar significativamente na redução de inflamações internas e no controle do colesterol, aspectos fundamentais para manter o coração saudável. Graças a sua riqueza em flavonoides e antocianinas, poderosos antioxidantes, essa fruta contribui para preservar a integridade das paredes dos vasos sanguíneos, evitando o endurecimento arterial e possíveis obstruções que poderiam levar ao infarto.

Além dos antioxidantes, o jambo contém fibras solúveis que atuam no controle dos níveis de colesterol. Essas fibras ajudam a inibir a absorção do colesterol “ruim” (LDL), favorecendo o “bom” (HDL), colaborando para o equilíbrio do perfil lipídico.

Outro destaque nutricional do jambo é a presença de vitamina C e potássio. A vitamina C é essencial para proteger as células, fortalecer o sistema imunológico e combater o estresse oxidativo, enquanto o potássio auxilia no equilíbrio da pressão arterial, ao neutralizar os efeitos do sódio no organismo.

Os benefícios do jambo, contudo, não se resumem ao corpo, afinal, a fruta também tem impactos positivos no bem-estar mental e emocional. O consumo regular tende a reduzir processos inflamatórios sistêmicos e melhorar a saúde intestinal, fatores que influenciam a produção de neurotransmissores responsáveis pelo humor e pelo sono.

A adoção diária do jambo pode, portanto, promover saúde integral e qualidade de vida a longo prazo. Sua versatilidade no consumo, combinada ao sabor agradável, torna o jambo uma aliada poderosa na prevenção de infarto e na proteção dos vasos do coração, formando uma barreira natural contra o desgaste arterial e favorecendo a circulação cardiovascular.

