Adolescente de 17 anos morre após bater moto contra árvore em Goiânia
Rapaz, que trabalhava como entregador, não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado no local
Um acidente de trânsito resultou na morte de Matheus Felipe Duarte Leão, de 17 anos, na madrugada desta segunda-feira (18), em Goiânia.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Fan preta pela Rua da Divisa, no Jardim Colorado, quando perdeu o controle e colidiu contra uma árvore no canteiro central, em frente a uma ferragista.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado ainda no local pelo médico socorrista.
A Polícia Civil (PC) e a Polícia Técnico-Científica (PTC) também estiveram na cena para realizar a perícia.
O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a motocicleta apreendida e levada ao pátio conveniado￼.
Matheus trabalhava como entregador e morava no Setor Floresta, na capital.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!