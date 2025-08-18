Adolescente de 17 anos morre após bater moto contra árvore em Goiânia

Rapaz, que trabalhava como entregador, não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado no local

Da Redação - 18 de agosto de 2025

Adolescente não resistiu ao impacto. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito resultou na morte de Matheus Felipe Duarte Leão, de 17 anos, na madrugada desta segunda-feira (18), em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Fan preta pela Rua da Divisa, no Jardim Colorado, quando perdeu o controle e colidiu contra uma árvore no canteiro central, em frente a uma ferragista.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado ainda no local pelo médico socorrista.

A Polícia Civil (PC) e a Polícia Técnico-Científica (PTC) também estiveram na cena para realizar a perícia.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a motocicleta apreendida e levada ao pátio conveniado￼.

Matheus trabalhava como entregador e morava no Setor Floresta, na capital.

