Câmara de Anápolis aprova Dia Municipal dos Legendários; saiba como os vereadores votaram

Além de garantir o dia municipal, a propositura oferecerá também a indicação de um membro do movimento Legendários por cada vereador

Samuel Leão - 18 de agosto de 2025

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (18), os vereadores de Anápolis iniciaram a semana aprovando o Dia Municipal dos Legendários, projeto proposto por Wederson Lopes (UB).

O Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 191 de 2025 passou pelo crivo de 19 dos vereadores, dos quais apenas dois votaram contra, três não votaram e 14 foram favoráveis ao projeto. Outros três faltaram a sessão.

Os únicos que votaram contra foram Rimet Jules (PT) e Domingos de Paula (PDT), e os que não votaram foram o Cabo Fred Caixeta (PRTB), Alex Martins (PP) e Andreia Rezende (Avante). Já o professor Marcos Carvalho (PT), Luzimar Silva (PP) e Fred Godoy (Agir) não estavam presentes na sessão.

Além de garantir o dia municipal, a propositura oferecerá também a indicação de um membro do movimento Legendários por cada vereador, e eles receberão uma homenagem na Câmara. Na terça-feira (19), a matéria será votada novamente, mas já pode ser tida como aprovada.

A partir dali, o texto segue à sanção ou veto do Poder Executivo. O propositor, Wederson, subiu à tribuna para justificar o projeto dizendo que ‘projetos cristão costumam levantar polêmica’, e também citando pastores e políticos goianos que fazem parte do movimento.

Ele ainda apontou que já haveriam cerca de 1 mil membros dos Legendários em Anápolis, reforçando o interesse público do tema.

Contexto goiano

O projeto segue a tendência que surgiu na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), onde os deputados Paulo Cézar Martins (PL) e Coronel Adailton (SD) levaram pautas também voltadas para o grupo.

O primeiro deles propôs a concessão de títulos de cidadão goiano para o fundador dos Legendários, Chepe Tupzu – pastor guatemalteca que prega a “restauração do homem caçador” – e também para o diretor em Goiás, Nelson Ruela de Lima.

Já o Adailton pautou o reconhecimento do movimento Legendários como patrimônio religioso, cultural e imaterial goiano.