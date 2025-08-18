Coloque vinagre no ralo à noite e veja como sua cozinha muda no dia seguinte

Esse método simples, barato e eficaz vem ganhando espaço entre as donas de casa mais experientes

Ruan Monyel - 18 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Shorts/@AngelaDrullaRecetas)

Manter a cozinha e o banheiro limpos e livre de odores desagradáveis é um desafio diário para muitas famílias. Entre os vilões mais comuns está o mau cheiro que sai dos ralos, especialmente quando há acúmulo de resíduos de alimentos e gordura. No entanto, um método simples, barato e eficaz vem ganhando espaço entre as soluções caseiras: despejar vinagre no ralo antes de dormir.

O vinagre, além de ser um aliado na limpeza, possui propriedades antibacterianas e desodorizantes naturais. Quando utilizado no ralo, ele ajuda a neutralizar odores, combater a proliferação de micro-organismos e até dissolver resíduos acumulados nas tubulações.

O segredo está em aplicá-lo no período da noite, quando a pia não será mais utilizada, permitindo que o produto aja por horas sem ser diluído pela água corrente. Para potencializar o efeito de limpeza e desentupimento, a combinação de vinagre com bicarbonato de sódio é amplamente recomendada.

O bicarbonato atua como um abrasivo suave e neutralizador de odores, enquanto o vinagre reage com ele produzindo uma efervescência que ajuda a soltar sujeiras e gordura das paredes do cano. O procedimento é simples: basta colocar meia xícara de bicarbonato no ralo, seguida por uma xícara de vinagre. Após a reação, é importante deixar a mistura agir durante toda a noite.

Na manhã seguinte, recomenda-se despejar água quente no ralo para completar o processo, removendo os resíduos soltos e garantindo um fluxo de água mais limpo. O resultado é perceptível imediatamente, seja na cozinha ou no banheiro, o ralo fica livre de odores fortes, o escoamento da água melhora e a pia mantém um aspecto mais higienizado.

Essa técnica caseira não apenas combate o mau cheiro, mas também atua como medida preventiva contra entupimentos mais graves, que podem exigir o uso de produtos químicos agressivos ou a contratação de serviços especializados. Além disso, trata-se de uma solução econômica, já que tanto o vinagre quanto o bicarbonato são itens baratos e de fácil acesso em qualquer supermercado. Veja o vídeo:

