Conheça a cidade submersa que esconde segredos há mais de 25 anos

Segundo os pesquisadores, essas estruturas poderiam ter mais de 6.000 anos, o que as tornaria mais antigas até que as pirâmides do Egito

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

A ideia de uma cidade submersa sempre desperta curiosidade e fascínio.

Afinal, pensar que estruturas inteiras podem estar escondidas sob o mar há milhares de anos nos leva a questionar até mesmo a história da humanidade.

E foi justamente isso que aconteceu em 2001, quando uma descoberta em Cuba trouxe à tona um mistério que, até hoje, divide opiniões entre cientistas e curiosos.

A engenheira marinha Paulina Zelitsky e seu marido, Paul Weinzweig, da empresa Advanced Digital Communications (ADC), afirmaram ter encontrado uma possível cidade submersa ao largo da Península de Guanahacabibes, em Cuba. As imagens obtidas por sonar mostravam formações geométricas intrigantes, semelhantes a pirâmides e grandes blocos de pedra. Segundo os pesquisadores, essas estruturas poderiam ter mais de 6.000 anos, o que as tornaria mais antigas até que as pirâmides do Egito.

Ceticismo da comunidade científica

Apesar do impacto inicial, a comunidade científica recebeu a notícia com cautela. Isso porque, segundo especialistas, uma cidade só poderia chegar a uma profundidade de 800 metros após cerca de 50 mil anos de movimentações tectônicas. Esse dado entra em choque com a ideia de uma civilização avançada tão antiga. Por isso, sem provas concretas, muitos pesquisadores consideraram a descoberta como formações naturais e não construções humanas.

Formações naturais ou obra de uma civilização?

Desde então, o debate permanece aberto. O geólogo cubano Manuel Iturralde-Vinent, por exemplo, destacou a possibilidade de serem formações geológicas raras que apenas se assemelham a construções artificiais. No entanto, sem uma investigação mais detalhada, não há como cravar uma resposta definitiva. Esse impasse só aumenta o mistério em torno da cidade submersa.

Por que o mistério nunca foi solucionado?

Existem vários fatores que explicam a falta de respostas. Em primeiro lugar, os altos custos e as dificuldades técnicas para explorar regiões a 800 metros de profundidade dificultaram pesquisas adicionais. Além disso, questões políticas e a interrupção de apoios financeiros em Cuba em 2002 deixaram a investigação praticamente estagnada. Assim, o que poderia ser uma das maiores descobertas arqueológicas segue como uma história inacabada.

Implicações de uma possível descoberta real

Caso fosse comprovada a existência de uma cidade submersa, isso mudaria totalmente a forma como entendemos o passado da humanidade. Civilizações avançadas poderiam ter existido muito antes do que os livros de história registram. Exemplos como Göbekli Tepe, na Turquia, e Yonaguni, no Japão, já mostraram que ainda há muito a ser descoberto sobre as origens humanas.

O fascínio continua

Enquanto cientistas pedem mais evidências, a cidade submersa de Cuba segue alimentando teorias, documentários e a imaginação popular. Muitos acreditam que, um dia, a arqueologia trará respostas definitivas. Até lá, o mistério continua atraindo olhares de quem se interessa pelo desconhecido e pelos segredos escondidos nas profundezas do oceano.

