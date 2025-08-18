Curso que desbancou Medicina e Direito na UFG está com inscrições abertas

Vestibular tradicional que retornou nesta ano oferece mais de 2 mil vagas nos diferentes campi da instituição

Isabella Valverde - 18 de agosto de 2025

Biblioteca da UFG. (Foto: Jordana Viana)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu inscrições para o vestibular 2026, com 2.209 vagas em mais de 100 cursos de graduação distribuídos entre os campi de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás. O prazo segue até 05 de setembro, pelo site do Instituto Verbena.

Entre os cursos ofertados está Inteligência Artificial, que no último processo seletivo superou carreiras tradicionais e se tornou a graduação mais concorrida da instituição, à frente de Direito e Medicina. O curso terá 20 vagas disponíveis neste vestibular.

Outros cursos de grande procura também estão contemplados, como Medicina (55 vagas), Direito (60 vagas), Engenharia de Software (20 vagas), Ciência da Computação (40 vagas), além de áreas clássicas como Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Odontologia, Enfermagem e Administração.

Como será a seleção

A prova será composta por 96 questões objetivas de múltipla escolha, nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, haverá uma redação em formato dissertativo-argumentativo.

A taxa de inscrição custa R$ 130, mas candidatos inscritos no CadÚnico ou com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo podem solicitar isenção, desde que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada.

Para mais informações consulta o site do Instituto Verbena, banca responsável pelo certame.