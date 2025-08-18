Homem morre em Rio Verde após incêndio atingir residência; veja as imagens

Um idoso também foi resgatado e encaminhado ao hospital, além de um cachorro salvo pelos bombeiros

Davi Galvão Davi Galvão -
Incêndio custou a vida de um homem. Um idoso e um cachorro foram resgatados. (Foto: Divulgação)
Incêndio custou a vida de um homem. Um idoso e um cachorro foram resgatados. (Foto: Divulgação)

Um incêndio em uma residência no Jardim América, em Rio Verde, deixou uma pessoa morta na madrugada desta segunda-feira (18).

O corpo foi encontrado carbonizado sob os escombros durante o trabalho de rescaldo realizado pelo Corpo de Bombeiros.

As equipes haviam sido acionadas para controlar as chamas, que estavam concentradas na parte externa do imóvel.

Durante a varredura, os militares também resgataram um homem de 59 anos, encontrado caído ao lado de um sofá, com queimaduras de terceiro e quarto graus. Ele foi encaminhado consciente ao Hospital Municipal.

Nas imagens, divulgadas pelos bombeiros, também é possível ver um cachorro sendo resgatado, visivelmente assustado com a situação.

A vítima fatal ainda não foi identificada. As autoridades foram acionadas para realizar a perícia e investigar as causas do incêndio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias