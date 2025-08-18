Homem morre em Rio Verde após incêndio atingir residência; veja as imagens

Um idoso também foi resgatado e encaminhado ao hospital, além de um cachorro salvo pelos bombeiros

Davi Galvão - 18 de agosto de 2025

Incêndio custou a vida de um homem. Um idoso e um cachorro foram resgatados. (Foto: Divulgação)

Um incêndio em uma residência no Jardim América, em Rio Verde, deixou uma pessoa morta na madrugada desta segunda-feira (18).

O corpo foi encontrado carbonizado sob os escombros durante o trabalho de rescaldo realizado pelo Corpo de Bombeiros.

As equipes haviam sido acionadas para controlar as chamas, que estavam concentradas na parte externa do imóvel.

Durante a varredura, os militares também resgataram um homem de 59 anos, encontrado caído ao lado de um sofá, com queimaduras de terceiro e quarto graus. Ele foi encaminhado consciente ao Hospital Municipal.

Nas imagens, divulgadas pelos bombeiros, também é possível ver um cachorro sendo resgatado, visivelmente assustado com a situação.

A vítima fatal ainda não foi identificada. As autoridades foram acionadas para realizar a perícia e investigar as causas do incêndio.

