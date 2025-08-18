Jovem que vandalizou agência da Caixa em Aparecida de Goiânia fugiu de bicicleta puxando carroça é preso

Suspeito foi encontrado na Vila Brasília e não explicou motivo do ataque

Gabriella Pinheiro - 18 de agosto de 2025

Homem é preso após vandalizar agência em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (18), após vandalizar uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida São Paulo, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O crime ocorreu na noite de domingo (17).

O suposto autor foi encontrado no mesmo setor. Questionado, ele, porém, não explicou o motivo de ter apedrejado as vidraças do local.

Todo o crime foi registrado por câmeras de segurança e foi realizado em torno de 20h53. Na filmagem, é possível ver o cenário de destruição causado pelo jovem, que arremessou pedras contra a fachada.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele teria chegado em uma bicicleta, puxando uma carroça de recicláveis, e fugiu da mesma forma após o crime.

O alarme da agência foi disparado, e os militares foram chamados e se deslocarem até o local.

Por praticar crime contra o patrimônio da União, o suspeito foi levado até a sede da Polícia Federal (PF), em Goiânia, e indiciado por dano qualificado.

