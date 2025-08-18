Vídeo mostra como ficou agência da Caixa em Aparecida de Goiânia atacada por homem que fugiu de bicicleta puxando carroça

Fachada teve várias vidraças destruídas durante a ação criminosa. PM foi acionada

Davi Galvão - 18 de agosto de 2025

Danos na estrutura da agência pelo ato de vandalismo foram registrados em vídeo. (Foto: Reprodução)

A agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida São Paulo, no setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, foi alvo de vandalismo na noite deste domingo (17).

Imagens feitas no local após a ocorrência mostram a destruição causada por um homem que arremessou pedras contra a fachada. Diversas vidraças ficaram quebradas.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que o autor chegou em uma bicicleta puxando uma carroça de recicláveis e, após o ataque, fugiu do local da mesma forma.

O alarme da agência disparou e a corporação foi acionada, mas o suspeito não foi localizado.

Representantes da empresa de segurança estiveram na agência, mas não disponibilizaram de imediato as gravações das câmeras.

O caso foi registrado como dano consumado e será investigado pela Polícia Civil (PC).

