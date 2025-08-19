Esses são os 6 elogios que mais conquistam, segundo as mulheres

Elas revelam quais elogios realmente funcionam e criam conexão além da aparência

Magno Oliver - 19 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Anna Shvets/Pexels)

Você é uma pessoa boa em elogios? Pois saiba que nem todos atingem o coração de uma mulher com a mesma força.

Segundo psicólogas e especialistas em comunicação afetiva, as mulheres respondem melhor a elogios que vão além da estética e revelam interesse genuíno por quem elas são, por suas almas interiores. Quando a frase elogia algo único e verdadeiro, a conexão se fortalece ainda mais.

1. “Admiro sua inteligência e modo de falar”

Nada como pontuar algo que muita gente esquece que existe em uma mulher e encanta as pessoas. Esse elogio valoriza a mente dela e mostra que você percebe mais que a aparência. A comunicação feminina também impressiona e encanta todos ao redor.

2. “Você é incrível no seu jeito de ser”

Nada de falar de aparência, roupas, coisas sem sentido, esse vai direto na raiz da essência de uma mulher. Ele elogia a autenticidade, sem comparações ou padrões externos e mostra o quanto é bonito ela ser ela mesma diante de quem se ama.

3. “Sua energia e sorriso são contagiantes”

Demonstra sensibilidade ao clima que ela cria ao redor, algo que muitas valorizam. Sem contar que a energia de presença de uma pessoa é algo fundamental para conquistar quem se está a fim.

4. “Gosto de como você vê o mundo”

Um elogio que diz respeito à alma, a como ela se porta diante do modo de pensar e levar a vida. Um elogio que valoriza a opinião e o olhar único dela, mostrando respeito e escuta ativa.

5. “Você tem um estilo e personalidade incríveis”

Nada mais charmoso e sexy que uma mulher que sustenta personalidade e estilo, não é mesmo? Esse elogio foca no gosto pessoal e na identidade, não apenas na roupa ou aparência. Toca no que realmente importa.

6. “Me sinto bem com você em todos os aspectos”

É um elogio que afirma como a presença dela afeta positivamente quem está por perto e não importa o campo da vida, essa mulher é um porto seguro. Um carinho que traz paz, um quentinho no coração ao ser ouvido, não é mesmo?

