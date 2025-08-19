Goianápolis recebe novo condomínio fechado de alto padrão com preços acessíveis

Publieditorial - 19 de agosto de 2025

Vista aérea do Condomínio Residencial Ana Bella. (Foto: Divulgação)

Segurança 24 horas, ampla área verde, quadras esportivas, exclusividade e localização estratégica entre Goiânia e Anápolis: morar em um condomínio fechado nunca foi tão acessível.

Com lotes a partir de 390m², o Condomínio Residencial Ana Bella está situado em Goianápolis e oferece uma infraestrutura completa.

Para quem sonha com a casa própria, o condomínio dispõe de tudo o que é necessário para viver bem, com um preço que cabe no bolso.

Os lotes já estão disponíveis para construção imediata, com o diferencial de permitir o parcelamento direto com a construtora, em até 220 vezes.

No Condomínio Residencial Ana Bella, você pode garantir um endereço nobre e de alto padrão, sem precisar abrir mão da economia.

Com atendimento especializado, o empreendimento já está aberto para visitas, oferecendo a oportunidade perfeita para transformar um sonho antigo em realidade.

O lançamento oficial está previsto para o dia 20 de setembro, elevando ainda mais o padrão de vida de sua família.