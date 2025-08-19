Polícia encontra animal morto em geladeira de idosa que era mantida em cárcere privado pelo filho em Goiânia

Augusto Araújo - 19 de agosto de 2025

Idosa foi encontrada em situação degradante em residência de Goiânia. (Foto: Divulgação/ PCGO)

A Polícia Civil (PC), em ação conjunta com a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, realizou uma operação que resultou na prisão de um jovem, de 21 anos, suspeito de maus-tratos à própria mãe, uma idosa com dificuldades de locomoção.

Segundo as investigações, a vítima era submetida a condições degradantes, sofrendo agressões verbais e físicas constantes e permanecendo grande parte do tempo trancada no quarto, sem receber assistência adequada.

A equipe policial constatou que o ambiente era insalubre, com forte odor e ausência de higiene. Além disso, os agentes encontraram um animal doméstico morto guardado em uma geladeira, desligada há cerca de três semanas.

A mulher também era obrigada a se alimentar de forma precária e a beber água diretamente da torneira do banheiro.

Diante dos fatos, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos, cárcere privado e exploração financeira contra pessoa idosa.

A operação, denominada “Desumanus”, foi realizada na tarde da última segunda-feira (18).

