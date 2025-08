PM resgata mulher mantida sob cárcere privado pelo companheiro em Aparecida de Goiânia

Além de ser agredida e violentada, a vítima estava sendo mantida em condições desumanas no local

Da Redação - 03 de agosto de 2025

Jovem era mantida em cárcere privado em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ PMGO)

Uma mulher, de 24 anos, foi resgatada pela Polícia Militar (PM) na manhã deste sábado (03), no bairro Cidade Satélite São Luiz, em Aparecida de Goiânia, após denúncia de que estaria sendo mantida em cárcere privado.

A vítima foi encontrada em condições insalubres, trancada dentro de uma residência e visivelmente abalada. Os agentes constataram sinais de lesões físicas e afirmaram que ela estava sem acesso ao meio externo.

O suspeito, de 26 anos, foi preso em flagrante. Ele foi enquadrado por sequestro e cárcere privado, lesão corporal, ameaça e injúria, todos os crimes com base na Lei Maria da Penha.

Uma faca também foi apreendida no local. A ação contou com o apoio da equipe do Comando de Policiamento da Unidade (CPU), e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Mulher.

Além disso, foi imediatamente requerida e concedida uma medida protetiva de urgência, que determinou o afastamento do suspeito e outras providências de segurança – visto que a mulher também relatou aos policiais que teme por sua integridade física e pela segurança do filho que tem com o suspeito.

O caso segue agora sob investigação da Polícia Civil (PC).

