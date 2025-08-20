Empossada a nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas de Goiás

Mandato da nova direção vai até 2028 e o quadro conta com nomes conhecidos em Goiânia

Samuel Leão - 20 de agosto de 2025

Nova direção do Sindicato dos Jornalistas de Goiás (Foto: Divulgação)

O Sindicato dos Jornalistas de Goiás (Sindjor-GO) empossou, no começo da semana, a nova diretoria, contando com o editor-assistente do Mais Goiás, Francisco Costa, como presidente, sucedendo Cláudio Curado.

O mandato da nova direção vai até 2028 e o quadro conta com nomes conhecidos em Goiânia. A eleição aconteceu em julho, de forma online, e contou apenas com uma chapa, intitulada Inovação e Direitos.

Márcio Venício Nunes assume o cargo de vice-presidente, enquanto Maria José Braga ficará responsável pela secretaria-geral. As funções de primeira e segunda secretárias administrativas serão exercidas por Cláudia Nunes Almeida e Laurenice Noleto Alves, respectivamente.

A área financeira ficará sob a gestão de Luiz Cláudio do Nascimento Cavalcante e Luiz Antônio Spada, como primeiro e segundo tesoureiros.

A composição da executiva é completada pelos coordenadores de pasta: Jota Lee Aguiar à frente de Sindicalização e Exercício Profissional, José de França Junior comandando a área de Comunicação e Eventos, Renato Silveira Costa responsável por Formação e Integração com Instituições de Ensino Superior e Euclides Gonçalves de Oliveira encarregado dos Assuntos Jurídicos e Saúde dos Jornalistas.

O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, será formado pelos titulares Dehovan da Silva Lima, João Carlos Barreto e Nilton José dos Reis Rocha, tendo Alexandre Alfaix e Sheilismar Ribeiro como suplentes.

A representação da entidade junto à Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) ficará a cargo de Francisco Costa e Maria José Braga como titulares, com Márcio Venício Nunes como suplente.

Por fim, a Comissão de Ética será composta a partir do resultado de uma eleição avulsa que contou com sete inscritos: Antonio Pinheiro Salles, Maria Aparecida Dias, Paulo Nunes Gonçalves, Elma Dutra, Leonardo Iran, Denise Rasmussen Reis e Cláudio Curado Neto. Os cinco profissionais mais votados assumirão como titulares, e os dois restantes ocuparão as vagas de suplentes.