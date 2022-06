Vereador se irrita após ter gastos divulgados por reportagem e agride jornalista

Um jornalista denunciou ter sido agredido, em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do estado, após divulgar reportagem sobre os gastos dos vereadores da cidade.

Suspeito do crime, o parlamentar Elias de Oliveira Júnior (PSD), de 29 anos, foi filmado durante a ação, que aconteceu na última segunda-feira (13).

Segundo a denúncia, Elias teria fica insatisfeito com a matéria que o apontava como o integrante da Câmara Municipal que mais teve despesas com viagens no mês de maio.

O texto indicava, ainda, que ele recebeu R$ 2,7 mil para uma viagem de quatro dias a Brasília para um curso sobre controle interno na administração pública.

As informações, de acordo com a vítima, foram retiradas do portal da transparência do município e divulgadas em um site de notícias. Porém, durante as agressões, o vereador teria dito que a reportagem era tendenciosa e difamatória.

O jornalista já registrou boletim de ocorrência. O caso é investigado como lesão corporal pela Polícia Civil. Se for constatado que os ferimentos são graves, a pena é de até 4 anos de reclusão. A denúncia também foi encaminhada ao Sindicato dos Jornalistas de Goiás.