Não é apenas na hora de acordar: a quantidade de vezes que uma pessoa deve escovar os dentes

A saúde bucal depende de constância, técnica adequada e da frequência correta para evitar problemas como cáries, mau hálito e até doenças na gengiva

Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Escovar os dentes é um hábito básico de higiene, mas muita gente ainda não sabe exatamente quantas vezes deve repetir essa prática ao longo do dia.

Não basta apenas passar a escova pela manhã, antes de sair de casa. A saúde bucal depende de constância, técnica adequada e da frequência correta para evitar problemas como cáries, mau hálito e até doenças na gengiva.

Afinal, um sorriso saudável exige cuidados diários e bem distribuídos.

De acordo com especialistas em odontologia, o ideal é escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia: após o café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Essa rotina garante que restos de alimentos não fiquem acumulados na boca, diminuindo a proliferação de bactérias que causam cáries e placa bacteriana.

O cuidado noturno é indispensável

Muita gente acha que a escovação da manhã é a mais importante, mas, na verdade, a escovação antes de dormir é essencial. Durante a noite, a produção de saliva diminui, e a boca fica mais vulnerável ao ataque de bactérias. Se você vai para a cama sem escovar os dentes, dá a elas a chance perfeita para se multiplicarem.

Escovar em excesso faz mal?

Embora a recomendação seja escovar os dentes três vezes por dia, exagerar também pode trazer problemas. Escovar com força excessiva ou muitas vezes pode desgastar o esmalte e machucar a gengiva. O segredo está no equilíbrio: escova macia, movimentos suaves e tempo de cerca de dois minutos por escovação.

O papel do fio dental e do enxaguante

Escovar os dentes é fundamental, mas não resolve tudo sozinho. O fio dental deve ser usado ao menos uma vez por dia, de preferência à noite, para remover resíduos entre os dentes onde a escova não alcança. Já o enxaguante bucal pode ser um complemento, principalmente em casos de mau hálito ou indicação profissional.

Por fim, a escovação é mais do que mais uma tarefa automática dentro da sua rotina. No fim das contas, se trata de um investimento em saúde e qualidade de vida. O ideal é manter três escovações diárias, sem esquecer da noite, usar fio dental e apostar em uma escova adequada. Pequenos cuidados evitam grandes problemas e garantem um sorriso bonito por muito mais tempo.

