Uma das marcas de roupas mais conhecidas do mundo está chegando ao fim e cerca de 30 lojas vão fechar

A marca era reconhecida não apenas pelo design acessível e cheio de personalidade

Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Benetton, uma das marcas de roupas mais conhecidas do mundo, está passando por uma das maiores crises de sua história.

Talvez você já tenha usado ou visto suas peças coloridas e ousadas, que por décadas foram símbolo de estilo e identidade.

No entanto, dezenas de lojas vão fechar as portas, e isso marca um ponto de virada para a tradicional marca italiana.

Fundada em 1965, na cidade de Treviso, a Benetton conquistou fama internacional com o slogan “Todas as cores do mundo”. Era reconhecida não apenas pelo design acessível e cheio de personalidade, mas também por campanhas publicitárias marcantes e pela preocupação com sustentabilidade muito antes de outras empresas do setor.

No entanto, o cenário mudou. A ascensão do fast fashion, que entrega coleções rápidas e preços baixos, deixou a Benetton para trás. Somaram-se ainda decisões de gestão pouco acertadas, anos de prejuízos acumulados e dificuldades para acompanhar as novas exigências do mercado.

Fechamento de lojas na Espanha

A situação é crítica, especialmente na Espanha. Só em 2023, a Benetton registrou perdas de 230 milhões de euros, seguidas por mais 100 milhões em 2024. Para tentar se reerguer, a marca anunciou o fechamento de 31 lojas no país.

Na Comunidade Valenciana, duas unidades da capital Valência vão encerrar atividades, além das lojas em Alfafar e Gandía. Em Castellón, fecham as portas as lojas de Vinaròs e da própria cidade de Castellón. Em Alicante, a loja de Calpe também será afetada. No total, 15% das lojas da Benetton na Espanha deixarão de existir.

Esse movimento faz parte de um Plano de Regulamentação de Emprego (ERE), que busca cortar custos e reorganizar a rede de vendas.

O plano de sobrevivência

Apesar das más notícias, a Benetton não pretende desaparecer. O novo CEO, Claudio Sforza, anunciou um plano global que prevê o fechamento de cerca de 500 lojas ao redor do mundo, mas também aposta pesado no comércio eletrônico. A estratégia é clara: reforçar a presença online e concentrar os pontos físicos apenas em locais estratégicos.

A marca busca recuperar relevância oferecendo roupas de qualidade, com foco em sustentabilidade, sob o lema “The beautiful change” (“A bela mudança”). A proposta inclui reduzir desperdícios, economizar energia e evitar químicos nocivos. Assim, a Benetton tenta se reposicionar como alternativa ao fast fashion.

Desafios pela frente

Ainda assim, os obstáculos são enormes. O consumo mudou, e hoje os clientes buscam rapidez, preço competitivo e uma experiência digital eficiente. Para voltar a ser referência, a Benetton precisará correr contra o tempo, acelerar sua transformação digital e reconquistar a confiança de quem já foi apaixonado por suas cores e estilo.

