Com pequenas mudanças, é possível transformar a rotina de limpeza e ainda cuidar do bolso

Pedro Ribeiro - 21 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Faxina é uma tarefa que faz parte da rotina de praticamente todas as casas. No entanto, muita gente ainda gasta tempo e dinheiro demais tentando dar conta de tudo.

A boa notícia é que alguns produtos simples podem facilitar esse processo, deixar o ambiente limpo com menos esforço e, de quebra, reduzir os custos com materiais de limpeza.

Segundo especialistas, a escolha certa de itens versáteis e duradouros transforma a faxina em algo mais prático e econômico.

6 produtos que simplificam a faxina e podem reduzir gastos, segundo especialistas

1. Panos de microfibra

Os panos de microfibra são aliados indispensáveis. Eles limpam bem, absorvem mais que os panos comuns e dispensam o uso exagerado de produtos químicos. Por serem laváveis e reutilizáveis, ajudam a reduzir gastos a longo prazo.

2. Mop com balde giratório

Um dos queridinhos da faxina moderna é o mop giratório. Ele facilita a limpeza de pisos, alcança cantos difíceis e evita que você precise ficar torcendo panos com as mãos. Além de prático, economiza água e tempo.

3. Multiuso concentrado

Ter um bom limpador multiuso concentrado substitui a necessidade de comprar diversos produtos diferentes. Ele pode ser diluído e utilizado em várias superfícies, do banheiro à cozinha. Isso significa praticidade e economia em um só frasco.

4. Escova elétrica de limpeza

Para quem quer otimizar ainda mais a faxina, a escova elétrica é uma grande aliada. Ela ajuda a esfregar rejuntes, azulejos e áreas mais difíceis sem esforço manual. Apesar do investimento inicial, sua durabilidade compensa e evita o desgaste físico.

5. Aspirador portátil

Compacto e eficiente, o aspirador portátil substitui vassouras em muitos momentos. Ele é ideal para retirar poeira, pelos de animais e migalhas, além de reduzir o tempo gasto com a varrição. Outra vantagem é que pode ser usado em estofados e carros, tornando-se multifuncional.

6. Borrifador reutilizável

Simples e barato, o borrifador reutilizável pode ser usado para preparar soluções caseiras de limpeza, como misturas de vinagre ou bicarbonato. Dessa forma, você economiza na compra de produtos prontos e ainda aposta em alternativas menos agressivas ao meio ambiente.

