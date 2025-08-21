Ação inteligente de casal em Anápolis foi fundamental para prisão de assaltante que invadiu casa deles

Vítimas foram surpreendidas pelo suspeito, que os obrigou a se trancar no banheiro

Da Redação - 21 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar. (Foto: Arquivo/Portal 6)

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (21), após invadir uma residência e render um casal no bairro Parque Brasília 2ª Etapa, em Anápolis. Porém, a ação inteligente das vítimas foi fundamental para a detenção do suspeito.

O crime ocorreu por volta das 6h30, quando o morador, de 64 anos, foi surpreendido com uma faca encostada no pescoço e rendido junto à esposa.

Assim, o casal foi trancado no banheiro enquanto o suspeito subtraía diversos objetos da residência.

Em um momento de oportunidade, o idoso conseguiu escapar e se trancar em um dos quartos. Em seguida, o homem fugiu da casa, mas levou um celular.

A esposa, que havia escondido um outro aparelho, conseguiu acionar a Polícia Militar (PM) .

A partir do rastreamento do objeto, os policiais localizaram o suposto autor tentando embarcar em um ônibus coletivo próximo ao local do crime.

Na abordagem, foram encontrados com o suspeito os pertences das vítimas, incluindo o celular, um relógio, um par de brincos, uma assistente virtual Alexa, uma carteira com documentos e dinheiro.

O casal reconheceu o assaltante no momento da captura. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia, onde a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante por roubo qualificado.

Os bens foram recuperados e devolvidos às vítimas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!