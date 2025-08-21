Homem morto a tiros em Anápolis é identificado

Suspeito fugiu a pé logo após os disparos e ainda não foi localizado

Da Redação - 21 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (21) na Rua 4, no Novo Paraíso, bairro da região Sudoeste de Anápolis.

Portal 6 apurou que moradores ouviram disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar (PM). Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou o óbito.

O homem foi identificado como Wellington dos Santos Moreira, de 32 anos. O suspeito do crime fugiu a pé logo após os disparos e ainda não foi localizado.

A cena foi periciada e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

