Pai e filho morrem após grave acidente na GO-080, entre Nerópolis e Goiânia

Ambos foram socorridos e levados até unidade de saúde, mas não resistiram

Gabriella Pinheiro - 21 de agosto de 2025

Acidente ocorrido na GO-080, entre Nerópolis e Goiânia. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Um grave acidente ocorrido na GO-080, entre Nerópolis e Goiânia, resultou na morte do empresário Édson Alves de Carvalho, de 55 anos, e de seu filho, João Paulo Baía de Carvalho, de 24 anos. A situação aconteceu na quarta-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um veículo de transporte de carga quando, na altura do km 20, o motorista perdeu o controle da direção e o Fiat Fiorino HD WK capotou.

Pai e filho iriam fazer a entrega de algumas mercadorias em Itumbiara. Ambos chegaram a ser socorridos em estado grave e foram levados ao Hospital Sagrado Coração de Jesus (HSJ), em Nerópolis.

O mais velho morreu ainda na unidade de saúde, no mesmo dia do acidente, enquanto o filho faleceu no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, nesta quinta-feira (21).

A empresa de salgados congelados da qual Édson era proprietário, a Real Massas, emitiu uma nota de pesar pelas mortes.

“É com dor no coração que informamos que Deus recolheu o Édson, proprietário da Real Massas, e o nosso querido João Paulo”, escreveu.

A Polícia Civil (PC) informou que solicitou a realização de perícia no local do acidente.

