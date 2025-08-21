Reta final para inscrições em processo seletivo com salários de até R$ 8 mil em Goiás

Serão contratados profissionais para várias áreas de atuação na cidade, para vários níveis e formação

Paulo Roberto Belém - 21 de agosto de 2025

Vista aérea de Acreúna. (Foto: Prefeitura de Acreúna/Divulgação)

Está caminhando para o final o período de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Acreúna, que visa contratar profissionais para várias áreas de atuação na cidade, pagando salários de até R$ 8 mil.

São 76 oportunidades para início imediato, além de ser formado cadastro de reserva, para possuidores de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior de formação.

Para a área de Educação e Cultura, há vagas para Monitor de Acompanhamento Escolar (10); Professor de Educação Básica I (04); Professor de Educação Basica I – Língua Inglesa (01); Agente de Serviços Gerais de Escola (09); e Cozinheiro (03).

Na saúde, as ofertas são para Analista em Saúde – Terapeuta Ocupacional (01); Analista em Saúde – Fonoaudiólogo (01); Odontopediatra (01); Musicoterapeuta (01); Analista em Assuntos Sociais – Assistente Social (01); Técnico em Mamografia (01); Cozinheiro (03); e Auxiliar de Limpeza Geral (05).

Pela pasta de obras, há chances para Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas (08); Artífice de Obras Públicas (02); e Auxiliar de Serviços Gerais (06). Já na área do meio ambiente, são para Vigia (02); e Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas (06).

Por fim, para o órgão social, as oportunidades são para Auxiliar de Serviços Gerais (02); Facilitador de Oficinas (02); Educador Social (02); e Visitador do Programa Criança Feliz (05).

Os interessados poderão se inscrever até o dia 27, pelo site da Prefeitura de Acreúna, clicando aqui. O critério principal é que o candidato tenha a escolaridade exigida pela vaga.

Integra o processo seletivo somente a avaliação de títulos, cuja cada pontuação dos itens considerados constam no edital do processo, além de requisitos mais específicos. Clique aqui para ter acesso.

Os profissionais contratados após a seleção deverão atuar em jornadas de 24 a 44 horas. O período é de um ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo prazo, se for de interesse do município.

