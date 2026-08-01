Prefeitura em Goiás abre concurso público com quase 90 vagas e salários de até R$ 9,6 mil

Certame oferecerá vagas reservas para todos os cargos. Inscrições começam em 07 de agosto para cargos de níveis médio e superior

(Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás abriu concurso público com 86 vagas para a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior, com salários entre R$ 2.114,19 e R$ 9.696.

As inscrições poderão ser feitas entre 07 e 24 de agosto, exclusivamente pela internet pelo site da banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 108 para os cargos de nível médio e R$ 138 para o cargo de nível superior.

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Do total de vagas, são 60 para agente de trânsito, 20 para fiscal de transportes e mobilidade urbana, quatro para assistente técnico de trânsito e duas para engenheiro de tráfego.

O edital também prevê cadastro reserva para todos os cargos.

O maior salário é destinado ao cargo de engenheiro de tráfego, que exige graduação, especialização na área, registro profissional, experiência mínima de três anos e CNH categoria B ou superior.

Todos os candidatos farão prova objetiva, prevista para 11 de outubro. Já os concorrentes aos cargos de agente de trânsito e fiscal também passarão por Teste de Aptidão Física (TAF).

O resultado final está previsto para janeiro de 2027. Para acessar o edital completo clique aqui.

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