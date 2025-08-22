Como tirar cheiro de fritura da casa em minutos usando ingrediente simples

Esse truque caseiro, barato e eficiente, utiliza só 3 ingredientes para acabar de vez com o cheiro de fritura

Ruan Monyel - 22 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Shorts/@priscilasaboiaorganizer)

O cheiro de fritura é um dos mais incômodos dentro de casa. Depois de preparar alimentos como batata, pastel ou peixe, o aroma característico da gordura pode se espalhar rapidamente e permanecer no ambiente por horas, impregnando cortinas, roupas e até móveis.

Para muitas famílias, essa é uma das maiores desvantagens de cozinhar frituras em casa. Porém, existe um truque caseiro, barato e eficiente que promete resolver o problema em poucos minutos: ferver cravo, canela e vinagre em uma panela.

Essa técnica é antiga e vem sendo utilizada em muitos lares como uma forma natural de neutralizar odores fortes. O vinagre atua como um poderoso desodorizador, capaz de absorver partículas que causam o odor. Já o cravo e a canela liberam um aroma agradável e intenso, que substitui o cheiro da fritura por uma fragrância suave.

O modo de preparo é simples. Em uma panela, coloque meio copo de vinagre, algumas unidades de cravo-da-índia e dois pedaços de canela em pau. Adicione água suficiente para completar a mistura e leve ao fogo baixo até começar a ferver.

O vapor liberado age diretamente no ar, neutralizando os odores de gordura e perfumando a casa. Em poucos minutos, o ambiente já fica mais fresco e agradável. Também é possível adicionar algumas rapas de limão para potencializar o efeito.

Além de ser prático, o método é totalmente econômico, já que utiliza ingredientes que normalmente estão presentes na despensa de qualquer casa. Outro ponto positivo é que, ao contrário de sprays e aromatizantes artificiais, essa solução natural não mascara o cheiro, mas ajuda a eliminá-lo de forma efetiva.

Especialistas em limpeza doméstica ainda recomendam que, após cozinhar frituras, o ambiente seja ventilado, abrindo portas e janelas para potencializar o efeito da mistura.

Simples, acessível e eficiente, essa é uma solução prática que mostra que, muitas vezes, o segredo para cuidar bem do lar está em ingredientes comuns do dia a dia.

