Eleitorado goiano se define majoritariamente como de ‘Nenhum’ posicionamento, aponta pesquisa

Samuel Leão - 22 de agosto de 2025

Pessoa votando na urna eletrônica. (Foto: Divulgação/TSE)

Um panorama interessante sobre a ideologia do eleitorado goiano é revelado pela pesquisa Genial/Quaest.

A maioria dos eleitores em Goiás, 34% do total, se identifica como de “Nenhum” espectro ideológico.

Em seguida, vêm aqueles que se declaram de Direita (26%) e Bolsonaristas (18%). Somados, os grupos de direita representam 44% do eleitorado. Já a esquerda, que engloba Lulistas/Petistas e Esquerda, soma 18%.

Esses números indicam uma pulverização ideológica, com uma parcela significativa da população não se encaixando nas classificações tradicionais, enquanto a direita demonstra uma presença mais consolidada no estado.

Dados técnicos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada presencialmente com 1.104 eleitores em 52 municípios de Goiás, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-03228/2025.