Eleitorado goiano se define majoritariamente como de ‘Nenhum’ posicionamento, aponta pesquisa

Maioria dos eleitores em Goiás, 34% do total, se identifica como de "Nenhum" espectro ideológico

Samuel Leão Samuel Leão -
Brasil, Colômbia e México pedem dados eleitorais da Venezuela
Pessoa votando na urna eletrônica. (Foto: Divulgação/TSE)

Um panorama interessante sobre a ideologia do eleitorado goiano é revelado pela pesquisa Genial/Quaest.

A maioria dos eleitores em Goiás, 34% do total, se identifica como de “Nenhum” espectro ideológico.

Em seguida, vêm aqueles que se declaram de Direita (26%) e Bolsonaristas (18%). Somados, os grupos de direita representam 44% do eleitorado. Já a esquerda, que engloba Lulistas/Petistas e Esquerda, soma 18%.

Esses números indicam uma pulverização ideológica, com uma parcela significativa da população não se encaixando nas classificações tradicionais, enquanto a direita demonstra uma presença mais consolidada no estado.

Dados técnicos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada presencialmente com 1.104 eleitores em 52 municípios de Goiás, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-03228/2025.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias