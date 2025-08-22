Homem morre esmagado por carro após gravíssimo acidente em Goiânia
Testemunhas apontam que dentro do veículo havia outra pessoa, que teria fugido do local após capotamento
Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira (22) após um acidente de trânsito registrado na Avenida Sol Nascente, no Residencial Jardins do Cerrado 7, em Goiânia. O veículo VW/Gol 1.0 capotou e a vítima foi encontrada esmagada embaixo do carro, sem sinais vitais.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM), o chamado inicial indicava a presença de duas vítimas, sendo uma delas em estado grave.
Porém, ao chegarem ao local, as equipes constataram apenas uma pessoa já sem vida sob o automóvel. Testemunhas relataram que o outro envolvido teria fugido antes da chegada dos socorristas.
O óbito foi confirmado ainda na cena do acidente. O corpo permaneceu sob custódia da Polícia Militar de Trânsito até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou os procedimentos necessários.
A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) acompanhou a ocorrência e a cena foi preservada para análise pericial.
Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.
