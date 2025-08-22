Homem morre esmagado por carro após gravíssimo acidente em Goiânia

Testemunhas apontam que dentro do veículo havia outra pessoa, que teria fugido do local após capotamento

Da Redação - 22 de agosto de 2025

Carro capotou após grave acidente em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira (22) após um acidente de trânsito registrado na Avenida Sol Nascente, no Residencial Jardins do Cerrado 7, em Goiânia. O veículo VW/Gol 1.0 capotou e a vítima foi encontrada esmagada embaixo do carro, sem sinais vitais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM), o chamado inicial indicava a presença de duas vítimas, sendo uma delas em estado grave.

Porém, ao chegarem ao local, as equipes constataram apenas uma pessoa já sem vida sob o automóvel. Testemunhas relataram que o outro envolvido teria fugido antes da chegada dos socorristas.

O óbito foi confirmado ainda na cena do acidente. O corpo permaneceu sob custódia da Polícia Militar de Trânsito até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou os procedimentos necessários.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) acompanhou a ocorrência e a cena foi preservada para análise pericial.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!