Jovem é preso em Anápolis após agredir esposa grávida durante discussão

Desentendimento teria ocorrido após vítima fazer pergunta sobre comportamento do marido nas redes sociais

Da Redação - 22 de agosto de 2025

Jovem ficou com feridas no corpo após agressões do marido. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (21), em Anápolis, sob a suspeita de ter agredido a esposa, que está grávida de três meses.

Os atos de violência teriam começado após a vítima, de 24 anos, questionar o fato do companheiro estar adicionando mulheres nas redes sociais dele.

Porém, pouco tempo depois, o suspeito teria desferido dois tapas no rosto da jovem e a empurrado no chão, o que resultou em lesões.

A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito em uma unidade de saúde.

O agressor, por sua vez, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante por lesão corporal dolosa, no contexto de violência doméstica.

O caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil.

