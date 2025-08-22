Jovem é preso em Anápolis após agredir esposa grávida durante discussão
Desentendimento teria ocorrido após vítima fazer pergunta sobre comportamento do marido nas redes sociais
Um jovem, de 25 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (21), em Anápolis, sob a suspeita de ter agredido a esposa, que está grávida de três meses.
Os atos de violência teriam começado após a vítima, de 24 anos, questionar o fato do companheiro estar adicionando mulheres nas redes sociais dele.
Porém, pouco tempo depois, o suspeito teria desferido dois tapas no rosto da jovem e a empurrado no chão, o que resultou em lesões.
A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito em uma unidade de saúde.
O agressor, por sua vez, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante por lesão corporal dolosa, no contexto de violência doméstica.
O caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil.
