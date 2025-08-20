Homem é preso em Anápolis após agredir esposa até ela desmaiar e enfrentar polícia

Suspeito ainda teria resistido à prisão e danificado viatura policial

Augusto Araújo - 20 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em Anápolis, na madrugada desta quarta-feira (20), sob a suspeita de ter agredido a esposa, de modo que ela chegou a desmaiar com a violência.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM) após ouvirem as quatro crianças que estavam na residência gritarem por socorro, afirmando que a mãe estava inconsciente.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram resistência por parte do autor, que tentou impedir a entrada da equipe. Foi necessário o uso de algemas para contê-lo.

No interior da residência, a vítima foi localizada caída em um dos cômodos, apresentando lesão aparente na cabeça.

Ainda durante a abordagem, o homem demonstrou comportamento agressivo, resistindo à imobilização e proferindo insultos contra os militares.

Na viatura, chegou a desferir chutes contra o compartimento, causando danos ao veículo.

Já no Instituto Médico Legal (IML), onde foi conduzido para exame de corpo de delito, voltou a apresentar atitudes violentas, quebrando parte da estrutura da sala de espera.

Diante da gravidade da situação, o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal contra a mulher, resistência, desacato e dano qualificado contra patrimônio público.

Além disso, a polícia constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico, enquanto o homem permanece à disposição da Justiça.

