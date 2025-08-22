Por que desligar aparelhos da tomada à noite pode prolongar a vida útil deles, segundo técnicos

Hábitos simples podem ajudar a economizar e preservar equipamentos caros que todo mundo usa em casa

Magno Oliver - 22 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Pvproductions/Freepik)

Os aparelhos domésticos na sua casa dormem plugados na tomada ou você retira todos eles antes de dormir? Muitos brasileiros possuem o hábito de deixar esses itens ligados na tomada durante a noite.

No entanto, cuidar dos aparelhos eletrônicos é essencial para garantir sua durabilidade e eficiência no consumo. Técnicos do Sebrae afirmam que pequenos hábitos, como desligá-los à noite, podem fazer grande diferença. Eles explicam que os equipamentos em stand-by podem gerar gastos desnecessários de energia e diminuir a vida útil.

Esse consumo oculto, além de elevar a conta de luz, acelera o desgaste interno, pois a soma de vários equipamentos pode representar até 12% do consumo total de energia elétrica.

Desligar da tomada também protege os aparelhos contra picos de tensão durante a madrugada. Variações na rede elétrica podem queimar componentes e reduzir o desempenho com o tempo, principalmente em dias chuvosos ou de frio intenso com clima úmido.

A prática de desconectar dispositivos ajuda na manutenção preventiva, evitando danos que exigem reparos caros. Os especialistas do Sebrae destacam que esse cuidado simples pode evitar a troca precoce de equipamentos. Carregadores de celular, micro-ondas, computadores e televisões fazem parte da lista de eletrônicos que devemos ter atenção.

Adotar o hábito de retirar aparelhos da tomada é um investimento na segurança e na economia doméstica. Pequenas ações diárias garantem mais eficiência, durabilidade e menos desperdícios de energia. O bolso agradece.

