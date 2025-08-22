Por que não é recomendado lavar frango cru antes de cozinhar, segundo médicos
O hábito de lavar a carne ainda crua está ligado a um processo que muita gente desconhece
Seja frito, assado, cozido, no molho, o frango é uma das proteínas mais consumidas nos lares brasileiros. Presente em receitas diárias e também para quem pratica atividade física e quer emagrecer, é o queridinho na alimentação saudável.
Apesar disso, um hábito caseiro persistente preocupa médicos e especialistas: lavar o frango cru antes do preparo. Muitos acreditam que estão limpando o alimento, mas o que não te contam é que essa prática traz riscos sérios à saúde.
De acordo com médicos infectologistas, lavar frango cru pode causar a chamada contaminação cruzada. Ao entrar em contato com a água, bactérias presentes na carne se espalham pela pia, utensílios e bancadas. Isso aumenta significativamente o risco de intoxicações alimentares.
Esse foi o alerta publicado recentemente no Twitter pelos Centros de Controle de Doenças dos EUA (CDCs, na sigla em inglês), advertindo que lavar a carne da ave antes de cozinhá-la pode fazer com que micróbios se espalhem por outros alimentos e utensílios de cozinha.
“Não se deve lavar nem o frango, nem outras carnes ou ovos antes de cozinhá-los. Isso pode propagar micróbios por toda a cozinha”, diz o órgão.
A bactéria Campylobacter, frequentemente encontrada no frango cru, é uma das principais causas de diarreia no mundo. Jatos d’água podem lançar gotículas com microrganismos até 1,5 metro de distância. Mesmo em pequenas quantidades, esses agentes causam infecções graves, especialmente em crianças e idosos.
