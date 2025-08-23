6 erros que turistas cometem ao viajar para a Europa, segundo guias de viagem

Entre culturas diferentes, regras de transporte, clima variado e até costumes à mesa, é comum que visitantes cometam deslizes complicados

Gabriella Licia - 23 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Helena Jankovičová)

Viajar para a Europa é o sonho de muitos brasileiros, mas a experiência pode trazer alguns perrengues quando faltam informações práticas. Entre culturas diferentes, regras de transporte, clima variado e até costumes à mesa, é comum que visitantes cometam deslizes que atrapalham a viagem.

Guias de viagem afirmam que, com um pouco de planejamento, é possível evitar situações desconfortáveis e aproveitar muito mais cada destino. Pequenos erros, como não verificar documentos com antecedência ou se perder no transporte público, podem comprometer passeios inteiros e até gerar gastos extras desnecessários.

Além disso, cada país europeu tem sua própria dinâmica cultural e isso impacta no comportamento esperado dos turistas. Por exemplo, o que é considerado normal em uma cidade pode ser mal interpretado em outra. Por isso, é essencial estar preparado para se adaptar às diferenças.

Confira a seguir os erros mais comuns que os viajantes cometem ao visitar a Europa, segundo especialistas em turismo, e saiba como evitá-los para tornar sua experiência inesquecível.

Erros que turistas cometem ao viajar para a Europa, mas devem evitar a todo custo:

1. Não checar documentos e seguros

Muitos viajantes esquecem que, em alguns países, é obrigatório ter seguro-viagem. Além disso, passaporte vencido ou visto incorreto pode estragar toda a programação.

2. Levar dinheiro apenas em espécie

Carregar muito dinheiro vivo pode ser arriscado ao viajar para a Europa. Guias recomendam mesclar cartões e aplicativos de pagamento para maior segurança e respaldo, caso aconteça algum imprevisto ou incidente.

3. Não entender o transporte público

Cada cidade tem regras próprias. Em muitas, é preciso validar o bilhete antes de entrar no metrô ou ônibus, sob risco de multas altas.

4. Esquecer a adaptação ao clima

O clima europeu varia bastante, e roupas inadequadas são erros muito frequentes. Camadas e peças versáteis ajudam em mudanças repentinas.

5. Ignorar costumes locais

Jantares começam mais tarde em alguns países, gorjetas funcionam de forma diferente e até o tom de voz pode se tornar um problema. Adaptar-se evita constrangimentos e problemas mais sérios.

6. Montar um roteiro corrido demais

Tentar conhecer vários países em poucos dias pode ser cansativo. Guias recomendam desacelerar para viver experiências com calma e aproveitar cada momento. Às vezes, menos pode ser mais ao viajar para a Europa.

