Jovem passa mal em Caldas Novas, é transferida para Goiânia e morre com suspeita de overdose de cocaína

Vítima tinha 20 anos e ficou três dias internada no Hugo

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). (Foto: Lucas Almeida)

Uma jovem de 20 anos morreu nesta sexta-feira (22) após passar mal em Caldas Novas na última terça-feira (19).

Ela chegou a ser atendida em uma unidade de saúde da cidade, mas devido à gravidade foi transferida para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia, onde permaneceu internada por três dias.

Mesmo com os cuidados médicos, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado no fim da tarde.

O Portal 6 apurou que a mãe relatou às autoridades que a filha poderia ter sofrido uma overdose de cocaína antes do primeiro atendimento em Caldas Novas.

Essa hipótese, porém, ainda depende da análise pericial. A Polícia Civil (PC) acompanha o caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, que será responsável por determinar a causa oficial da morte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!