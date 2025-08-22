Placa chama atenção de motoristas que estão saindo da cidade de Caldas Novas

Mensagem inusitada em rodovia desperta curiosidade de quem trafega pela região

Da Redação - 22 de agosto de 2025

Placa fica às margens da rodovia e chama a atenção de motoristas. (Foto: Reprodução)

Quem deixa Caldas Novas pela GO-139 pode até acelerar o carro, mas dificilmente passa despercebido pela placa fincada à beira da rodovia. O motivo não é apenas o tamanho da estrutura, mas o jeito curioso como a mensagem foi escrita.

Em vez de anunciar de forma tradicional a proximidade de uma empresa de doces local, o cartaz aposta em uma palavra que foge da ortografia formal. No lugar de “chegou”, aparece estampado um enorme “xegou”.

Aparentemente um erro, a escolha pode ter sido pensada justamente para causar impacto.

O “X” logo no início lembra a clássica marca dos mapas de tesouro, aquela que indica o ponto de chegada.

E, de fato, é isso que o motorista encontra: a chegada ao espaço da Naturalle Doces, conhecida na região por seus quitutes.

A reação, claro, varia de quem passa por ali. Alguns encaram a placa como uma brincadeira criativa, outros estranham a grafia.

Mas, de uma forma ou de outra, o objetivo é atingido: ninguém segue viagem sem, ao menos, lançar um olhar curioso para o anúncio.

