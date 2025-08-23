Saiba o que foi que o filho de Gusttavo Lima disse para fazer o pai abandonar vício de 15 anos em cigarros

Artista contou que a mudança aconteceu neste ano e que, ao refletir, percebeu não haver qualquer vantagem em manter o hábito

Gusttavo Lima.
Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um pedido inocente, mas cheio de amor, mudou a vida de Gusttavo Lima para sempre. Tocada pelas palavras do filho Gabriel, de apenas 7 anos, a estrela do sertanejo tomou uma decisão radical: abandonar de vez o cigarro, após 15 anos de vício.

“Ele falou: ‘Pai, para de fumar, para com isso. Daqui a pouco você não vai ter mais saúde, quem vai cuidar de mim?’. Isso foi uma coisa que me tocou muito”, revelou o cantor em entrevista ao portal LeoDias.

O artista contou que a mudança aconteceu neste ano e que, ao refletir, percebeu não haver qualquer vantagem em manter o hábito. “Fumar não te deixa bonito, só te deixa feio. Fumar hoje é deselegante”, disse.

Desde então, Gusttavo Lima diz sentir repulsa pelo cigarro e transformou essa aversão em combustível para seguir firme.

“Eu tive que tomar raiva daquele negócio. Olhava para o cigarro e falava: ‘Pô, não é possível, cara, um negocinho desse aqui me dominando’. Comecei a tomar raiva do cheiro, não querendo tomar raiva, mas lembrava do meu filho e isso me ajudava muito”, concluiu.

