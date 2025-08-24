Aposta de Goiás acerta números da Mega-Sena e leva bolada para casa; saiba de onde

Próximo concurso acontece na terça-feira (26) e terá premiação de R$ 35 milhões

Gabriella Pinheiro - 24 de agosto de 2025

Cartelas da Mega Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Embora ninguém tenha conseguido acertar todos os números no concurso 2905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (24), uma aposta goiana chegou perto.

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio teve premiação de R$ 28 milhões, e as dezenas sorteadas foram: 04 – 17 – 18 – 26 – 43 – 52.

Quem bateu na trave desta vez foi um jogador de Goiânia, que fez uma aposta simples na L & R Loteria Hoje e acertou cinco números. Ele conquistou um total de R$ 50.671,85.

O próximo concurso da Mega-Sena acontecerá na terça-feira (26) e contará com uma premiação acumulada de R$ 35 milhões.

