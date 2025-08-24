Ar-condicionado ou vidro aberto: o que realmente aumenta o consumo do carro, de acordo com testes

Em média, o gasto pode subir de 10% a 20%, dependendo do modelo do carro e da intensidade do uso

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Ar-condicionado sempre gera dúvida entre motoristas: será que usar o sistema aumenta tanto o consumo do carro?

E se andar com o vidro aberto, será que ajuda a economizar combustível? Essas perguntas são comuns, especialmente em dias quentes, quando ninguém quer passar sufoco dentro do veículo.

Para esclarecer, especialistas em trânsito e testes automotivos analisaram a diferença entre rodar com o ar ligado e trafegar com janelas abertas.

Os resultados surpreendem e ajudam a escolher a melhor opção em cada situação.

Não há como negar: o ar-condicionado exige mais do motor e, por consequência, aumenta o consumo. Em média, o gasto pode subir de 10% a 20%, dependendo do modelo do carro e da intensidade do uso. Quanto mais forte estiver a ventilação e mais alta for a temperatura externa, maior será o esforço do sistema e, consequentemente, o gasto.

O que acontece com o vidro aberto

Muita gente acredita que andar com o vidro aberto é sempre mais econômico. Porém, os testes mostram que a aerodinâmica do carro é prejudicada quando as janelas estão abaixadas, principalmente em velocidades mais altas. Isso gera resistência ao vento e faz o motor trabalhar mais, elevando o consumo. Em outras palavras, o que parece uma economia pode se transformar em gasto extra na estrada.

Cidade x estrada: onde o ar-condicionado pesa mais

Nas ruas e avenidas das cidades, com velocidade reduzida e trânsito intenso, o impacto do ar-condicionado no consumo é menor que na estrada. Já em rodovias, rodar com o ar ligado costuma ser mais eficiente do que abrir as janelas, porque a perda aerodinâmica em alta velocidade é significativa. Portanto, a escolha entre ar-condicionado ou vidro aberto depende diretamente do tipo de trajeto.

Conforto também deve ser considerado

Além do consumo, é importante pensar no conforto e na segurança. O ar-condicionado oferece uma cabine mais silenciosa, ajuda a evitar a entrada de poluição e garante maior concentração do motorista. Já rodar com os vidros abertos pode ser agradável em velocidades baixas, mas se torna incômodo em longos percursos.

Qual é a melhor escolha

Os especialistas recomendam: em trajetos urbanos, usar a janela aberta pode ser uma opção viável sem grandes perdas. Já em rodovias, a escolha deve ser pelo ar em vez das janelas abertas, justamente para evitar que o carro gaste ainda mais. A decisão final depende do equilíbrio entre consumo, conforto e necessidade.

