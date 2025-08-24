‘Cinco Tipos de Medo’ e ‘Papagaios’ são os grandes vencedores de Gramado

Folhapress - 24 de agosto de 2025

Cerimônia de premiação do Festival de Gramado. (Foto: Captura de Tela/Youtube/Jornal da Record)

IVAN FINOTTI – O filme de ação mato-grossense “Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini, foi o maior vencedor entre os seis longas de ficção concorrentes do 53º Festival de Cinema de Gramado. A obra recebeu o Kikito de melhor filme na noite deste sábado (23).

O diretor Bruno Bini também levou os prêmios de roteiro e de montagem, funções que ele também assina. O rapper Xamã, em sua estreia no cinema, ganhou o Kikito de melhor ator coadjuvante.

“Cinco Tipos de Medo” é um filme de ação com um engenhoso roteiro que segue alternadamente a história entrelaçada de cinco personagens. Uma dessas é interpretada pela atriz Bella Campos, que faz a Matria de Fátima na atual novela das nove, “Vale Tudo”.

Disputando cabeça a cabeça, “Papagaios”, do estreante em longas de ficção Douglas Soares, também acumulou quatro Kikitos, entre eles o de melhor filme segundo o júri popular.

Gero Camillo, protagonista do longa ao lado do estreante Ruan Aguiar, levou o prêmio de melhor ator. “Não existe melhor, existe destaque, o júri deve destacar e não escolher quem é melhor. Está mais do que na hora de amadurecermos”, disse o ator no palco.

Os prêmios restantes de “Papagaios” foram o de direção de arte, para Elsa Romero, e o de desenho de som, para Bernardo Uzeda.

Thriller com tons cômicos, “Papagaios” envereda pelo universo dos papagaios de pirata, que fazem de tudo para aparecer na televisão, se esgueirando atrás de repórteres nos noticiários.

“Nó” foi o melhor filme segundo o júri dos críticos cinematográficos. Sua diretora, Laís Melo, foi escolhida a melhor diretora do festival e Renata Corrêa recebeu o Kikito de fotografia.

“A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo, ganhou o prêmio especial do júri, além de ter a melhor triz coadjuvante, Aline Marta Maia, e melhor trilha musical, de Alekos Vuskovic.

O prêmio de melhor atriz ficou com Malu Galli pelo filme “Querido Mundo”, de Miguel Falabella. Por fim, “Sonhar com Leões”, de Paolo Marinou-Blanco, recebeu uma menção honrosa do júri oficial.

Entre os quatro documentários na competição, “Lendo o Mundo”, da americana Catherine Murphy e Iris de Oliveira, foi escolhido como o melhor. “Para Vigo Me Voy!”, de Lírio Ferreira e Karen Harley, recebeu menção honrosa.

Na noite anterior, já haviam sido premiados os longas gaúchos e os curtas brasileiros. O Kikito de melhor longa-metragem gaúcho foi para “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli, filme que também conquistou uma menção honrosa para o elenco feminino. Entre os curtas, o vencedor foi “FrutaFizz”, de Kauan Okuma Bueno.

O jornalista viajou a convite do festival