Conheça a cidade em Goiás que ficou famosa como a “terra da banana”

Descubra como esse distrito mescla tradições, produção rural vigorosa e festas que preservam identidade e economia

Anna Júlia Steckelberg - 24 de agosto de 2025

Edição 2022 da festa da banana acontece nos dias 19 e 20 de agosto. (Foto: Weverson Rocio)

Imagine um pedaço do interior goiano onde a banana não é apenas fruta: é história, cultura, economia e charme. Assim é Souzânia, um distrito com raízes profundas em Anápolis, que conquistou o apelido carinhoso de “terra da banana” graças à sua forte ligação com essa fruta tão querida.

Mas vamos por partes.

Souzânia não nasceu com esse nome. Em 1903, foi criado sob o nome de “Boa Vista das Trahyras”, passando depois para Aracati, até ser batizado oficialmente de Souzânia em 1943, em homenagem à tradicional família de Gomes de Souza Ramos, que residia ali.

Do ponto de vista histórico, esse solo fértil logo se destacou pela agricultura. No entanto, foi a banana que encontrou em Souzânia um território de excelência, e não foi apenas pela facilidade de cultivo, mas também pela forte cultura que a produção gerou ao longo das décadas.

Hoje, a banana é o carro-chefe da economia local, reconhecida pelas autoridades como principal produto agrícola da região. Para valorizar isso, anualmente a comunidade celebra com a tradicional Festa da Banana.

Essa festa arrepia: tem desde apresentações culturais e passeios ciclísticos, a famosa “Trilha do Banana”, até a escolha de rainhas e princesas, e missa solene na Paróquia Nossa Senhora D’Abadia. A paróquia, aliás, é marco religioso e emocional de Souzânia. É nesse pé, com tradição e fé, que o distrito se reafirma, misturando festa, fé e produtividade.

Em setembro de 2024, por exemplo, o evento foi marcado por cursos de produção de cervejas artesanais, apresentações da Orquestra de Violeiros, escolha da rainha e princesas, passeio ciclístico e missas, além de atrações musicais como Will Santos e Flavinho.

E não faltam exemplos de valorização da produção: em 2022, o produtor Acenir Ferreira de Rezende, em Souzânia, produzia quase 500 caixas de banana por mês em 10 hectares, resultado de mais de 25 anos de cultivo, e recebia apoio técnico para aprimorar técnicas agrícolas, segundo a Prefeitura de Anápolis.

Assim, Souzânia reúne história, cultura, agricultura e desenvolvimento: desde sua origem como distrito histórico até seus produtores rurais dedicados; de sua paróquia emblemática à festa anual que integra comunidade e atraí turistas; da valorização do agronegócio à formação de identidade local.

É uma terra que cultiva não só banana, mas orgulho, tradição e futuro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.