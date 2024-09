Começa a tradicional Festa da Banana em Anápolis; veja programação

Evento visa prestigiar a fruta, que movimenta economia da região

Gabriella Pinheiro - 11 de setembro de 2024

“Festa da Banana”, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis promoverá, nos dias 13 e 14 de setembro, a tradicional “Festa da Banana” – que visa destacar a importância da fruta para a economia da região.

O evento acontecerá no distrito de Souzânia, na Praça da Paróquia Nossa Senhora da D’Abadia, e contará com uma série de atrações para agitar o público.

Antes mesmo do início oficial, na quinta-feira (12), haverá um curso de Produção Artesanal de Cervejas Especiais, que continuará até o fim da festa.

A abertura oficial do evento, no dia 13, ocorre às 19h, com cerimônia de abertura, apresentação cultural da Orquestra de Violeiros, do Ricaço e Fazendeiro, além da escolha da rainha e princesas da festa.

Já no dia 14, é a vez da concentração dos ciclistas na Vila Jaiara, às 16h, que participarão da Trilha do Banana, que segue em direção ao Distrito de Souzânia.

No mesmo dia, às 18h, acontecerá uma missa na Paróquia Nossa Senhora D’Abadia, que dará lugar a uma nova exposição da Rainha e Princesas, junto a apresentações culturais.

Veja a programação completa:

13 de Setembro:

19h – Cerimônia de Abertura

19h30 – Apresentação Cultural – Orquestra de Violeiros

20h30 – Escolha da Rainha e Princesas

21h30 – Apresentação Cultural – Ricaço e Fazendeiro

23h – Encerramento

14 de setembro:

16h – Concentração do ciclismo na Rede Faz Bem – Drogaria e

Manipulação – Avenida Corumbá esquina com a Avenida Fernando

Costa, Vila Jaiara.

16h30 – Trilha do Banana – Saída dos ciclistas rumo ao

Distrito de Souzânia.

18h – Missa na Paróquia Nossa Senhora D’Abadia – Souzânia

19h – Abertura

19h10 – Apresentação da nova Rainha e Princesas

19h30 – Apresentação Cultural – Jerominho

21h – Apresentação Cultural – Will Santos e Flavinho

23h – Encerramento