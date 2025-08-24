Mulher invade casa do ex para buscar máquina de lavar e confusão termina na polícia em Trindade

Acompanhada de duas amigas, ela teria adentrado imóvel e tentado reaver item

Gabriella Pinheiro - 24 de agosto de 2025

Imagens mostram máquina de lavar e celular destruído. (Foto: Reprodução)

Invasão de residência, tentativa de retirada de bens e supostas agressões marcaram a noite de sábado (23) em uma casa localizada no Setor Cristina, em Trindade.

A situação ocorreu por volta das 20h, na Rua Joana D’Arc, quando uma mulher, de 30 anos, acompanhada de duas amigas, entrou na residência onde morava com o ex-companheiro.

Em depoimento, ela afirmou que foi até o local para reaver os pertences dela e que abriu o portão da casa utilizando o controle que ainda possuía.

Nesse momento, ela — acompanhada das amigas — começou a retirar uma máquina de lavar, enquanto o ex-companheiro, de 32 anos, tomava banho.

Ao ser avisado pela atual companheira – que estava no endereço – de que havia pessoas dentro do imóvel, o homem foi até o local onde elas estavam, dando início a uma discussão.

A mulher relatou ter sido agredida fisicamente, teve o aparelho celular quebrado e foi expulsa, sem conseguir concluir a retirada do suposto bem material.

Imagens registradas mostram o momento em que elas invadem a casa e momento em que o homem empurra a mulher contra parede.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e todas as envolvidas foram conduzidas para a realização dos respectivos laudos médicos.

Foi instaurada uma Verificação de Procedência das Informações (VPI) para apurar os fatos.

