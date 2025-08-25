Casa em Rio Verde viraliza nas redes sociais ao aparecer com decoração “antecipada” de Natal
Cena foi compartilhada no TikTok e já acumula quase 300 mil visualizações
Um gesto realizado por um morador de Rio Verde, cidade localizada na região Sudoeste de Goiás, chamou a atenção por agir de forma antecipada e colocar as decorações de Natal — que ocorre em dezembro — já em agosto.
A cena foi flagrada por um motorista que trafegava pela via e decidiu compartilhar o momento no TikTok. Para se ter ideia, a gravação já acumula mais de 299 mil visualizações.
“Não é possível, uai. A casa aqui no Espelho D’Água já tá no clima de Natal. Que diabo é isso? A gente tá em agosto! Esse aí gosta mesmo de Natal”, diz.
Nos comentários, diversos internautas se divertiram com a situação, e alguns chegaram até mesmo a defender a atitude do morador.
“Se eu tivesse condições, ia ser o ano todo assim também kkkkkkk amo luzes”, disse uma.
“A vida é muito curta pra ser feliz só no Natal”, afirmou outra.
Veja o vídeo:
@juniorabrobrense Bugaram a cidade kkk agr ela tá zicada depois desse feito, é prisão, fofoca, traição kk o caos tá instaurado!#natal #fyppppppppppppppppppppppp #rioverdegoias ♬ All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!