Cidade em Goiás se torna a queridinha do momento e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de oportunidade

Com polo industrial em expansão e vizinha de Goiânia, Aparecida se destaca pela economia, qualidade de vida e geração de empregos

Anna Júlia Steckelberg - 25 de agosto de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Aparecida de Goiânia vive um momento especial. A cidade, que nasceu como município independente em 1963, hoje se consolida como uma das mais promissoras de Goiás, atraindo pessoas em busca de emprego, moradia e melhores condições de vida.

Vizinha imediata de Goiânia, separada apenas por uma linha divisória, Aparecida ganhou projeção e se tornou a queridinha do momento quando o assunto é oportunidade.

Um dos principais motores dessa transformação é o polo industrial, considerado o segundo maior do estado. São mais de 1.200 indústrias instaladas, que geram cerca de 50 mil empregos diretos, além de milhares de postos indiretos.

Os setores mais fortes são o farmacêutico, alimentício, automotivo, metalúrgico e de logística, que se beneficiam da localização estratégica às margens da BR-153 e do fácil acesso ao restante do Centro-Oeste.

Além da força econômica, Aparecida também se destaca como polo de moradia. O crescimento imobiliário acompanha a expansão industrial, e cada vez mais famílias escolhem a cidade para viver, atraídas por valores mais acessíveis em comparação a Goiânia e pela oferta de serviços.

Hoje, o município ultrapassa 600 mil habitantes e já é a segunda maior cidade do estado, atrás apenas da capital.

O município também tem investido em áreas sociais. Nos últimos anos, foram criados novos corredores de ônibus para integrar a cidade ao transporte metropolitano, ampliados hospitais e unidades de saúde, e reforçadas as escolas municipais.

Com a chegada de universidades, shopping centers e centros de lazer, Aparecida já não é apenas uma cidade-dormitório, mas um espaço com identidade própria e crescimento acelerado.

Outro ponto de destaque é a diversidade cultural. Com população formada por migrantes de várias regiões do Brasil, a cidade reúne diferentes tradições que se refletem na gastronomia, no comércio e nas manifestações artísticas locais.

Esse mosaico cultural contribui para tornar Aparecida cada vez mais vibrante e atraente.

Com uma economia robusta, forte integração com a capital e investimentos em infraestrutura, Aparecida de Goiânia confirma sua posição como uma das cidades mais dinâmicas de Goiás.

Para quem busca emprego, novos negócios ou qualidade de vida, o município é hoje uma das apostas mais seguras no cenário estadual.

