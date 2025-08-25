Conheça a região de Brasília conhecida como a terra do morango

Com clima fresco, tecnologias de ponta e uma festa que é uma verdadeira paixão, entenda por que essa região ficou famosa

Anna Júlia Steckelberg - 25 de agosto de 2025

Produção de morango. (Foto: Agência Brasilia)

Imagine um pedaço do cerrado brasiliense onde o morango não é apenas uma fruta: é cultura, economia e identidade local. É em Brazlândia, uma das regiões mais antigas do Distrito Federal, que essa delicada hortaliça floresceu, graças ao calor do dia, ao frio da noite e ao esforço de famílias pioneiras que trouxeram as primeiras mudas nos anos 1970, vindas de Atibaia (SP), plantando ali o embrião do que viria a ser um grande símbolo da região.

De acordo com a Emater, para a fruta deslanchar no planalto central foi necessário a introdução da irrigação por gotejamento, túnel baixo e novas cultivares adaptadas ao cerrado, conectando tradição agro com inovação. Hoje, a altitude de aproximadamente 1 200 m e a variação térmica acentuada criam o microclima perfeito: dias ensolarados e noites frias que valorizam a doçura e aroma da fruta, escolhas acertadas para produtividade e sabor.

Brazlândia produz sozinha cerca de 95 % a 96 % dos morangos do DF, boa parte do total de quase 6 600 toneladas registradas no território em 2023, segundo a Agência Brasília. São cerca de 359 produtores em Brazlândia, num total de 559 no DF, que juntos geram renda estimada entre R$ 160 milhões e R$ 220 milhões ao ano. Com uma produtividade excepcional de cerca de 37,4 toneladas por hectare, a safra de 2025 promete superar as 6 600 toneladas, consolidando ainda mais o potencial da região.

Além disso, os produtores contam com forte amparo técnico: além de assistências em análises de solo, controle de pragas e crédito rural, há formas modernas como cultivo em estufas e seleção de cultivares como Camarosa, San Andreas, Festival, Camino Real e Portola, que incrementam rendimento e fornecem versatilidade.

Todo esse vigor rende frutos de festa. A tradicional Festa do Morango de Brazlândia, em sua 29ª edição em 2025, acontece de 30 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições. Entre shows, gastronomia e o famoso “colha e pague”, espera-se receber mais de 200 mil visitantes, um encontro entre campo e cidade que celebra a agricultura familiar. Em edições anteriores, como a de 2024, a festa atraiu meio milhão de visitantes em estrutura gratuita e programação agitada, conforme destacou a Agência Brasília.

Assim, a combinação entre clima ideal, história de pioneirismo, inovação técnica e forte atuação institucional fez da região um polo agrícola singular. É um lugar onde a fruta fez história, encantou paladares e moldou uma identidade comunitária forte, do campo à festa, do sabor à economia.

