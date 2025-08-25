IFG anuncia processo seletivo para professor substituto com salário de até R$ 8 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Instituto Federal de Goiás (IFG), Campus Rio Verde. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
O Instituto Federal de Goiás (IFG), câmpus Valparaíso de Goiás, abriu processo seletivo para contratação de professor substituto na área de matemática.

A oportunidade é destinada a candidatos com graduação na área. O regime de trabalho será de 40 horas semanais e o salário varia entre R$ 4.326,60 e R$ 8.058,29, conforme a titulação do aprovado.

As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (27) até 09 de setembro, exclusivamente pela internet, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 40.

O processo seletivo será composto por duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição.

A validade do certame será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período a partir da homologação do resultado no Diário Oficial da União.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

