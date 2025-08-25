Mãe faz depoimento de partir o coração após prisão de suposto abusador da filha dela em Goiânia: “alívio”

PM deu detalhes sobre o crime, chamando a atenção para a profissão da esposa que estaria escondendo-o

Paulo Roberto Belém - 25 de agosto de 2025

Suspeito foi preso na tarde deste domingo (24), em Goiânia (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) neste domingo (24), suspeito de estuprar a própria afilhada quando ela tinha 7 anos. Militares da Rotam localizaram o investigado em Goiânia.

Depois de saber sobre a prisão, a mãe da vítima agradeceu de forma emocionada a corporação.

“Machucou a minha filha, deixou trauma para a vida inteira. Estou muito feliz [com a prisão]. Fazer justiça pela minha filha e por todas as crianças. O choro meu é de alegria. Sentimento de alívio. Obrigada”, disse em um áudio.

A PM informou que além da afilhada, o suspeito teria abusado de outras duas menores. Ele foi preso na residência da esposa – que é psicóloga infantil e a qual teria acobertado o marido, escondendo-o.

Sobre os crimes, a corporação disse, ainda, que o homem preso se aproveitava da confiança que a família tinha para cometer os abusos.

O suspeito estava foragido há seis meses, e possuía dois mandados de prisão em aberto com mais de 14 anos de pena, informou a PM.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes de Goiânia, estando à disposição do Poder Judiciário.

