Morre no HEANA motoqueiro que sofreu grave acidente na Avenida Brasil Norte

Já o outro condutor, conforme adiantado pelo Portal 6, fraturou a clavícula e não corre risco de morte

Da Redação - 25 de agosto de 2025

Adilson Marques de Souza tinha 48 anos e não resistiu ao quadro de TCE. (Foto: Edição/ Portal 6)

Morreu na madrugada desta segunda-feira (25), no Hospital Estadual de Anápolis (HEANA), o motociclista Adilson Marques de Souza, de 48 anos.

Ele foi uma das vítimas de uma grave colisão frontal entre duas motos, ocorrida no domingo (24), na Avenida Brasil Norte. Adilson havia sido internado em estado gravíssimo com traumatismo cranioencefálico (TCE), mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente, que aconteceu em um dos pontos mais movimentados da cidade, mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Imagens feitas por testemunhas no local mostraram a violência do impacto e as duas vítimas caídas no asfalto enquanto recebiam os primeiros socorros.

O segundo motociclista envolvido no acidente também foi encaminhado ao HEANA. Como adiantado pelo Portal 6, ele sofreu uma fratura na clavícula e não corre risco de morte.