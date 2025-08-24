Motoqueiros colidem frontalmente na Avenida Brasil Norte

Causa do acidente ainda é desconhecida, porém um deles, que aparenta ter menos de 40 anos, sofreu Traumatismo Cranioencefálico

Polícia Militar está no local para garantir a remoção dos veículos. (Foto: Captura/ Portal 6)

A noite deste domingo (24) está exigindo um pouco mais de paciência dos que passam pela Avenida Brasil Norte, na altura do Supermercado Sena e Parque Linear.

Isso porque dois motoqueiros colidiram frontalmente na via.

O motivo ainda é desconhecido, porém um deles, que aparenta ter menos de 40 anos, sofreu Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

O outro, mais jovem, sofreu uma fratura na clavícula e não corre risco.

Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Sanillo (HEANA).

A Polícia Militar está no local para garantir a remoção dos veículos. O trânsito está lento.

Mais informações a qualquer momento.

