Motoqueiros colidem frontalmente na Avenida Brasil Norte
Causa do acidente ainda é desconhecida, porém um deles, que aparenta ter menos de 40 anos, sofreu Traumatismo Cranioencefálico
A noite deste domingo (24) está exigindo um pouco mais de paciência dos que passam pela Avenida Brasil Norte, na altura do Supermercado Sena e Parque Linear.
Isso porque dois motoqueiros colidiram frontalmente na via.
O motivo ainda é desconhecido, porém um deles, que aparenta ter menos de 40 anos, sofreu Traumatismo Cranioencefálico (TCE).
O outro, mais jovem, sofreu uma fratura na clavícula e não corre risco.
Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Sanillo (HEANA).
A Polícia Militar está no local para garantir a remoção dos veículos. O trânsito está lento.
— Portal 6 (@portal6noticias) August 24, 2025
Mais informações a qualquer momento.