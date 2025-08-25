O que recém-formados precisam fazer para ingressar de verdade no mercado de trabalho, na visão de executivos

Profissionais experientes no assunto revelam principais passos que recém-formados precisam adotar para ganhar visibilidade profissional

Magno Oliver - 25 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro. (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Entrar no mercado de trabalho após a faculdade não é simples e só quem já formou em uma faculdade sabe a luta que é isso. Pois muitos jovens acreditam que o diploma por si só abrirá oportunidades, mas executivos alertam: essa visão é ingênua e o mercado não vai bater na sua porta. Isso porque o ambiente profissional exige mais do que títulos acadêmicos, cobra postura, adaptação e inteligência prática.

Bonnie Hammer, ex-vice-presidente da NBCUniversal, afirma que o segredo está na disposição em aprender e se ajustar rapidamente às demandas. Para ela, a carreira não começa apenas com boas notas ou estágios, mas com a capacidade de ouvir, analisar e colaborar.

Essa postura pode transformar um recém-formado em uma peça valiosa dentro de uma equipe. Na avaliação da executiva, a suposição que eles levam é: “me formei, tirei boas notas, agora terei um ótimo emprego. E não é bem isso que está acontecendo hoje.”, afirma. Ela conta que é preciso proatividade e mais estratégia.

Ela explica que é necessário “criar oportunidades” para conquistar espaço profissional na empresa, pois os jovens da Geração Z estão condicionados a esperar recompensas automáticas, sem a necessidade de um esforço prático e transformador.

Executivos de diferentes setores reforçam a mesma ideia: recém-formados precisam abandonar a pressa de reconhecimento imediato e investir no aprendizado constante. O mercado valoriza quem chega preparado para crescer aos poucos, acumulando experiência e construindo relacionamentos profissionais sólidos. Essa é uma das formas de sustentar uma carreira de longo prazo, segundo a análise dos principais mestres de carreira do mercado.

Na análise de conjuntura, especialistas apontam comportamento estratégico e atenção aos seguintes pontos: Disponibilidade, buscar contatos, aceitar desafios fora da zona de conforto, transformar interações em oportunidades e proatividade. Só a formação acadêmica não está suficiente para os dias atuais.

É preciso que o jovem desenvolva suas habilidades práticas, adaptação de currículo com inteligência e estratégia e estar presente nos lugares certos e buscar networking com os contatos certos.

