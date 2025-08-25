Por que deixar a tampa do vaso sanitário aberta ao dar descarga é um erro, segundo infectologistas

O que pode parecer um detalhe simples, na verdade é um risco para a proliferação de bactérias

Ruan Monyel - 25 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/casapratica)

A higiene do banheiro é um dos pontos mais importantes para manter a saúde da família em dia. Embora a limpeza regular seja essencial, especialistas em infectologia chamam atenção para um hábito comum que muitas vezes passa despercebido: acionar a descarga com a tampa do vaso sanitário aberta.

O que pode parecer um detalhe simples, na prática, representa um risco significativo para a disseminação de germes e vírus no ambiente, que podem colocar em risco a integridade de todos da casa.

Por que deixar a tampa do vaso sanitário aberta ao dar descarga é um erro, segundo infectologistas

Segundo infectologistas, quando a descarga é acionada com a tampa aberta, ocorre o fenômeno conhecido como “plume fecal” ou aerossol de vaso sanitário. Trata-se da dispersão de pequenas partículas de água misturadas a resíduos biológicos que podem alcançar até um metro e meio de distância.

Essas partículas microscópicas podem se depositar em superfícies próximas, como o chão, a pia, as paredes e, principalmente, objetos de uso pessoal, como escovas de dente e toalhas.

Esse espalhamento de microrganismos aumenta o risco de contaminação por bactérias como Escherichia coli e Salmonella, além de vírus gastrointestinais que causam diarreias e infecções. Em banheiros compartilhados, o risco é ainda maior, já que várias pessoas utilizam ao mesmo espaço, aumentando a circulação desses agentes.

Outro ponto levantado por especialistas é que o problema não está restrito a banheiros públicos. Dentro de casa, especialmente em famílias com crianças pequenas, idosos ou pessoas com imunidade baixa, a contaminação cruzada representa uma ameaça real.

A recomendação dos infectologistas é clara: sempre fechar a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga. Essa prática simples reduz drasticamente a dispersão de partículas e ajuda a manter o banheiro mais limpo e seguro.

Assim, o que muitos consideram apenas uma questão de costume é, na verdade, um hábito que pode impactar diretamente a saúde da família.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!